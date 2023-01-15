Соленые огурцы с клубникой: странности вкусов у беременных объяснил акушер-гинеколог Тажетдинов

Почему во время беременности тянет на особые продукты или необычные сочетания вкусов, и нужно ли будущим мамам сдерживать себя, рассказал ФАН врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Клинического госпиталя MD GROUP Евгений Тажетдинов.
«Идет изменение метаболизма, обмена веществ, соответственно, меняется гормональный фон во время беременности. Понятно, что происходит адаптация организма, соответственно, появляются в том числе и такие “необычные” вкусовые предпочтения, изменение вкусовых пристрастий. Считается, что они связаны с этими переменами, хотя окончательно это не доказано», — объяснил врач высшей категории.
Так значит, беременным женщинам можно позволять себе какие-то странные для окружающих сочетания продуктов? Например, клубнику с солеными огурцами или что-то еще более «экзотическое»? По мнению эксперта, стоит придерживаться рамок разумного.
«Все-таки стоит учитывать, что желудочно-кишечный тракт тоже адаптируется к изменениям гормонов во время беременности, в первую очередь прогестерон и другие, что не лучшим образом влияет на функцию ЖКТ. Соответственно, появляются не только симптомы токсикоза, но и запоры, характерные для первой половины беременности. И задача все-таки — поддерживать эту функцию в норме. Понятно, что кое-что можно себе позволять в рамках разумного, но все-таки стоит следить за своим рационом. Какие-то сочетания могут иметь место, но тем не менее золотая середина должна быть. Понятно, что если женщину тянет, допустим, на соленые огурцы, то это должно быть все-таки в каких-то разумных пределах — не трехлитровыми банками их есть», — привел пример Евгений Тажетдинов.
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