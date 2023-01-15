Аферисты от имени актера Киану Ривза похитили 150 тыс. евро у жительницы Греции

Преступник написал жертве в соцсети. Он не только убедил ее в том, что является той самой звездой, но и попросил прислать ему денег. Аферист пояснил, что нужно срочно заплатить налоги и выкупить права на новый фильм, в котором тот якобы снялся. Лжеартист заверил, что вскоре вернет долг с процентами.