Аферисты от имени актера Киану Ривза похитили 150 тыс. евро у жительницы Греции

Жительница греческого острова Крит стала жертвой группы аферистов. Мошенникам удалось обмануть ее, создав фейковую страницу актера Киану Ривза, сообщило издание Greek Reporter.
Преступник написал жертве в соцсети. Он не только убедил ее в том, что является той самой звездой, но и попросил прислать ему денег. Аферист пояснил, что нужно срочно заплатить налоги и выкупить права на новый фильм, в котором тот якобы снялся. Лжеартист заверил, что вскоре вернет долг с процентами.
Женщина поверила и перевела на четыре счета 150 тысяч евро. Получив деньги, «Киану Ривз» перестал выходить на контакт. Пострадавшая обратилась в полицию. Силовики вскоре задержали банду злоумышленников.