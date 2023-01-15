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Аферисты от имени актера Киану Ривза похитили 150 тыс. евро у жительницы Греции

Происшествия
Аферисты от имени актера Киану Ривза похитили 150 тыс. евро у жительницы Греции

Жительница греческого острова Крит стала жертвой группы аферистов. Мошенникам удалось обмануть ее, создав фейковую страницу актера Киану Ривза, сообщило издание Greek Reporter.

Преступник написал жертве в соцсети. Он не только убедил ее в том, что является той самой звездой, но и попросил прислать ему денег. Аферист пояснил, что нужно срочно заплатить налоги и выкупить права на новый фильм, в котором тот якобы снялся. Лжеартист заверил, что вскоре вернет долг с процентами.

Женщина поверила и перевела на четыре счета 150 тысяч евро. Получив деньги, «Киану Ривз» перестал выходить на контакт. Пострадавшая обратилась в полицию. Силовики вскоре задержали банду злоумышленников.
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