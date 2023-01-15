Альбина Джанабаева сообщила, что Валерий Меладзе уехал из Дубая сразу после скандала

Супруга певца Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева сообщила, что артист уехал из Дубая сразу после скандала с националистическими лозунгами во время концерта.
После случившегося в Дубае Джанабаева не давала никаких комментариев и приняла решение вовсе исчезнуть из Сети. При этом певица не удержалась от ответа на язвительные слова подписчиков, которые предположили, что Меладзе до сих пор остается в Дубае.
«Нет, уже уехал», — коротко ответила Джанабаева.
Меладзе отреагировал на просьбу одного из посетителей концерта в Дубае ответить на националистический украинский лозунг. Певец убрал микрофон от рта и тихо ответил на просьбу поклонника. Поступок исполнителя вызвал возмущение у россиян.