Обедневшие британцы вынуждены идти в священники ради выживания в кризис

Рекордное количество граждан Соединенного Королевства предпочитают присоединиться к духовенству, чтобы насладиться предоставляемыми викариям преимуществами в виде бесплатных кексов к чаю, налоговыми льготами и оплачиваемым жильем. С 2016 года количество таких людей выросло и может достигнуть рекордного уровня в 2023 году.