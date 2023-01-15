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Обедневшие британцы вынуждены идти в священники ради выживания в кризис

Общество
Обедневшие британцы вынуждены идти в священники ради выживания в кризис

Малоимущие жители Великобритании вынуждены становиться священниками в попытке избежать разрушительного кризиса стоимости жизни.

Рекордное количество граждан Соединенного Королевства предпочитают присоединиться к духовенству, чтобы насладиться предоставляемыми викариям преимуществами в виде бесплатных кексов к чаю, налоговыми льготами и оплачиваемым жильем. С 2016 года количество таких людей выросло и может достигнуть рекордного уровня в 2023 году.

Обнищавшие британцы становятся священниками, чтобы избежать кризиса, который усугубляется в Британии с каждым днем. Средняя зарплата викария составляет около 28 тыс. фунтов стерлингов в год, но должность позволяет пользоваться различными льготами.
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