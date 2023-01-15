Возможной причиной авиакатастрофы в Непале могли стать проблемы с закрылками

Самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение между старым и новым аэропортами Покхары в центральной части Непала. Лайнер разорвало на части, из-за чего сначала власти заявили, что погибли все находившиеся на борту. Позже спасатели нашли двух выживших, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.