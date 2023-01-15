Возможной причиной авиакатастрофы в Непале могли стать проблемы с закрылками

Специалисты разбираются в причинах авиакатастрофы в Непале. По предварительным данным, к трагедии могли привести технические неполадки. Установлено, что самолет сильно из-за невыпустившегося закрылка.
Самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение между старым и новым аэропортами Покхары в центральной части Непала. Лайнер разорвало на части, из-за чего сначала власти заявили, что погибли все находившиеся на борту. Позже спасатели нашли двух выживших, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.
Командир самолета направил терпящий бедствие лайнер в сторону ущелья реки Сети, чтобы избежать падения на населенный пункт. Спасатели с трудом добрались до места трагедии. Сейчас там работают сотни сотрудников экстренных служб.
СМИ ранее опубликовали список россиян, погибших при крушении самолета.