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Полиция задержала пьяного мужчину за стрельбу в кинотеатре в Колпино

Происшествия
Полиция задержала пьяного мужчину за стрельбу в кинотеатре в Колпино

Дебошира, который устроил стрельбу в Колпино, задержали сотрудники полиции. Хулиганство было совершено в помещении кинотеатра на улице Октябрьская, сообщило издание 78.

Безработный злоумышленник пришел на вечерний сеанс в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина 1987 года рождения выстрелил из сигнального пистолета, бросил его и скрылся. Никто из граждан не пострадал.

В московском бизнес-центре ранее прозвучали выстрелы. Огонь открыли директор компании и его заместитель. Оба хулигана находились в состоянии алкогольного опьянения.
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