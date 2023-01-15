Полиция задержала пьяного мужчину за стрельбу в кинотеатре в Колпино

Дебошира, который устроил стрельбу в Колпино, задержали сотрудники полиции. Хулиганство было совершено в помещении кинотеатра на улице Октябрьская, сообщило издание 78.
Безработный злоумышленник пришел на вечерний сеанс в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина 1987 года рождения выстрелил из сигнального пистолета, бросил его и скрылся. Никто из граждан не пострадал.
В московском бизнес-центре ранее прозвучали выстрелы. Огонь открыли директор компании и его заместитель. Оба хулигана находились в состоянии алкогольного опьянения.