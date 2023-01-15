Юрист Хаминский: в январе 2020 года у каждого была возможность принять участие в конституционном процессе

15 января 2020 года президент России объявил о начале конституционной реформы в стране. Несмотря на то, что поправки в конституцию могли быть приняты парламентским конституционным большинством, глава государства посчитал необходимым провести всенародное голосование по этому вопросу. Насколько изменившийся основной закон повлиял на общественные отношения, рассказал юрист и правозащитник Александр Хаминский, который принимал непосредственное участие в формировании предложений для голосования.
Конституционный процесс находится в постоянном движении. Колонка Александра Хаминского
Наибольшие споры вызвали положения, в соответствии с которыми устанавливался максимальный период президентских полномочий — два срока по шесть лет. Причем, для действующего президента данная норма начинала действовать, начиная с 2024 года. Именно этот момент вызвал возмущение у либерально настроенной части общественности, представители которой заявляли о риске несменяемости власти. При этом практически никто из них не вступил в дискуссию по иным поправкам, не сформулировал свои предложения и не выступил с конструктивной критикой. Это говорит о том, что их основная задача заключалась в том, чтобы озвучить некий не имеющий последствий протест.
На мой взгляд, конституция объективно нуждалась в поправках. Она была принята спустя два года после прекращения существования СССР. На тот момент у органов законодательной и исполнительной власти страны еще не сложилась практика управления государством, и основной закон писался, основываясь на положениях международных конвенций и деклараций, защищающих права человека и гражданина, но с поправкой на российские реалии. Почти за 30 лет Российская Федерация прошла огромный путь в своем развитии и, безусловно, базовые нормы нуждались в доработке. Конечно, можно было вносить изменения по ситуации, но это, скорее всего, нарушило принцип системности, которому должны отвечать основы законодательства.
Мне, как юристу, были важны инициативы, связанные с государственным устройством. В этом плане представляются важным установление на конституционном уровне требований к кандидатам в президенты, сенаторы и депутатам Государственной думы. Они не должны иметь второго гражданства и имущества за границей, а также постоянно проживать на территории России. Аналогичные требования теперь распространяются на премьера, министров, руководителей иных органов исполнительной власти. Еще один момент связан с процедурой назначения и снятия с должности премьера. Раньше в случае троекратного отказа Госдумы утвердить кандидатуру главы правительства за этим следовал роспуск Госдумы, освобождение премьера от должности сопровождалось отставкой всего правительства. Теперь таких требований нет и это должно положительным образом сказаться на стабильности работы органов законодательной и исполнительной власти. Важным представляется не только введение понятия публичной власти, но и отнесение к ней органов местного самоуправления. До этого статус этих органов был настолько аморфным, что не позволял принимать важные для граждан решения на своем уровне.
Мне также удалось поучаствовать в процессе конституционных изменений. Если присмотреться к нормотворческой деятельности некоторых крупных стран, которые примеряют на себя лавры мировых держав, можно заметить, что в последнее время они все чаще и чаще стали принимать и применять правовые акты, основанные на принципе экстерриториальности. Речь идет о том, что правовой акт, допустим, Соединенных Штатов Америки распространяется не только на США, но и на территорию всего мира. Это позволяет правоохранительным органам и иным силовым ведомствам Америки преследовать любых лиц далеко за пределами страны. При этом, судебные власти многих государств буквально шли на поводу у органов юстиции США. Такие действия напрямую угрожают правам и свободам россиян и влекут за собой самые негативные последствия. В это же время участились акты дискриминации Российской Федерации в международных организациях. Поэтому я выступил с предложением внести изменения в ст. 79 конституции, которые позволили бы России не исполнять решения международных судов, органов и организаций, если они противоречат конституции и это подтверждается заключением Конституционного суда. Данное предложение по решению сопредседателя рабочей группы по внесению поправок в конституцию сенатора Андрея Клишаса было не просто принято к обсуждению, но и в отредактированном виде было включено в список для голосования. Правда, по состоянию на 2020 год показалось преждевременным объявлять о возможности неисполнения решений международных судов. Но практика последующих лет показала, что не стоило исключать эту часть из окончательной редакции статьи.
Для многих юристов и правозащитников показался спорным включенный в поправки тезис о русском народе как о государствообразующем. Со времен прекращения Российской империи, сначала СССР, а затем и Российская Федерация в своих конституциях декларировали институт многонационального народа, все нации которого объявлялись равноправными. Это снимало проблему ревизии канувших в Лету исторических реалий, когда на тех или иных территориях, входящих сегодня в Российскую Федерацию, имели место различные этнические государства. На мой взгляд, признание русского языка в качестве государственного могло бы закрепить за русскими статус титульной нации, не принижая место и роль граждан России иных национальностей.
Пускай прошло совсем немного времени с момента принятия поправок, но уже можно сделать вывод, что конституционный процесс находится в постоянном движении. Это позволяет основному закону быть современным и актуальным, ведь именно на его основе строится все принимаемое законодательство.