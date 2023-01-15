Юрист Хаминский: в январе 2020 года у каждого была возможность принять участие в конституционном процессе

Мне также удалось поучаствовать в процессе конституционных изменений. Если присмотреться к нормотворческой деятельности некоторых крупных стран, которые примеряют на себя лавры мировых держав, можно заметить, что в последнее время они все чаще и чаще стали принимать и применять правовые акты, основанные на принципе экстерриториальности. Речь идет о том, что правовой акт, допустим, Соединенных Штатов Америки распространяется не только на США, но и на территорию всего мира. Это позволяет правоохранительным органам и иным силовым ведомствам Америки преследовать любых лиц далеко за пределами страны. При этом, судебные власти многих государств буквально шли на поводу у органов юстиции США. Такие действия напрямую угрожают правам и свободам россиян и влекут за собой самые негативные последствия. В это же время участились акты дискриминации Российской Федерации в международных организациях. Поэтому я выступил с предложением внести изменения в ст. 79 конституции, которые позволили бы России не исполнять решения международных судов, органов и организаций, если они противоречат конституции и это подтверждается заключением Конституционного суда. Данное предложение по решению сопредседателя рабочей группы по внесению поправок в конституцию сенатора Андрея Клишаса было не просто принято к обсуждению, но и в отредактированном виде было включено в список для голосования. Правда, по состоянию на 2020 год показалось преждевременным объявлять о возможности неисполнения решений международных судов. Но практика последующих лет показала, что не стоило исключать эту часть из окончательной редакции статьи.