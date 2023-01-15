Политолог Дудаков: обнаруженные секретные документы «закапывают» Байдена

Обнаруженная у американского президента Джо Байдена третья партия секретных документов может негативно повлиять на положение главы Белого дома, заявил политолог Малек Дудаков.
По словам эксперта, Республиканская партия уже начала требовать объяснений от администрации. Политики не понимают, как Байдену удается избегать обысков. Плюс ко всему ФБР и минюст США полностью самоустранились от этой ситуации.
«Даже некоторые демократические юристы уверены, что Белый дом сейчас сам себя закапывает. Отдельные демократы в отчаянии начали теоретизировать, что Байдена якобы "подставили", подложив ему документы», — написал американист в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что у Байдена в общей сложности обнаружили около 20 секретных документов.