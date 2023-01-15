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Рост средних цен на телевизоры в России по итогам 2022 года составил 10%

Экономика
Рост средних цен на телевизоры в России по итогам 2022 года составил 10%

Телевизоры в России за 2022 год подорожали в среднем на 10%. О росте цен на эту продукцию РБК рассказали несколько участников рынка бытовой техники.

Так, по подсчетам руководителя группы закупок ТВ- и аудиотехники «Ситилинка» Егора Панина, средняя стоимость телевизора в прошлом году стала выше на 13%. При этом эксперт отметил, что в сегменте базовых моделей, куда входят устройства с экраном 32 дюйма, наблюдалась высокая волатильность.

В «Марвел Дистрибуция» привели данные, что средняя стоимость телевизоров за отчетный период составила 29,3 тысячи рублей 1 на 8,2% больше показателя 2021 года. Оценка Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники свидетельствует о росте средней цены на продукцию порядка 10%, причем часть такой техники вернулась к значениям начала года.
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