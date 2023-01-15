Рост средних цен на телевизоры в России по итогам 2022 года составил 10%

В «Марвел Дистрибуция» привели данные, что средняя стоимость телевизоров за отчетный период составила 29,3 тысячи рублей 1 на 8,2% больше показателя 2021 года. Оценка Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники свидетельствует о росте средней цены на продукцию порядка 10%, причем часть такой техники вернулась к значениям начала года.