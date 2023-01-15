Состояние госпитализированной вдовы Караченцова изменилось

Вдова актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина рассказала о своем самочувствии после госпитализации. Состояние артистки изменилось за время, проведенное в больнице.
Поргина попала в медучреждение, поскольку после нервного срыва у нее обострилась подагра. По словам актрисы, за два дня под наблюдением врачей ей стало лучше. Артистке сняли болевой синдром, но нога ее по-прежнему беспокоит.
«Врачи сейчас исследуют все мои внутренние органы: и печень, и почки, и голову, и легкие», — поделилась вдова Караченцова.
Если верить Поргиной, в последний раз ее так детально обследовали еще при жизни мужа. Актриса даже рада, что попала в больницу, поскольку здесь она сможет восстановиться и набраться сил.
Вдова Караченцова отметила в беседе с «МК», что весь персонал относится к ней прекрасно. Врачи пытаются аккуратно ставить капельницы артистке, поскольку у нее синеют руки из-за плохих вен.
Актриса пожаловалась лишь на невозможность попасть в кафе на территории больницы. По словам Поргиной, у нее нет времени даже выпить кофе из-за процедур.