Актер Дмитрий Назаров бросил трубку после вопроса об увольнении из МХТ имени Чехова

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров эмоционально отреагировал на вопрос об увольнении из МХТ имени Чехова. Актер бросил трубку, когда ему позвонили журналисты, чтобы узнать детали случившегося.
Назаров публично выступает с антироссийской позицией. Недавно в СМИ появилась информация, что актера и его жену Ольгу Васильеву уволили их МХТ имени Чехова. По данным прессы, соответствующий приказ подписал худрук театра Константин Хабенский.
Журналисты поинтересовались у Назарова, почему его уволили из МХТ. По словам актера, он вообще не в курсе, что потерял работу в театре. Артист заявил, что понятия не имеет о причинах случившегося, после чего бросил трубку, пишет utro.ru.
Напомним, в МХТ уже подтвердили увольнение Назарова. По словам представителя театра, Хабенский предварительно вызывал актера на беседу.