Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

СК возбудил дело после смерти женщины с тремя детьми при пожаре под Омском

Происшествия
СК возбудил дело после смерти женщины с тремя детьми при пожаре под Омском

В Омской области произошел пожар со смертельным исходом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, рассказали в региональном управлении.

Напомним, что пожар случился в деревне Белоусовка. Ночью загорелся частный дом. Сотрудники МЧС в ходе тушения огня обнаружили тела женщины и трех детей. Малышам было два года, семь и девять лет.

Похожая трагедия ранее случилась в поселке Портовое. Жертвами стали двое детей. СК возбудил дело по аналогичной статье. Возгорание могло произойти из-за работы электропроводки в аварийном режиме.
пожар смерть дети
Военкоры ФАН
Лучшие в аду