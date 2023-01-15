СК возбудил дело после смерти женщины с тремя детьми при пожаре под Омском

В Омской области произошел пожар со смертельным исходом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, рассказали в региональном управлении.
Напомним, что пожар случился в деревне Белоусовка. Ночью загорелся частный дом. Сотрудники МЧС в ходе тушения огня обнаружили тела женщины и трех детей. Малышам было два года, семь и девять лет.
Похожая трагедия ранее случилась в поселке Портовое. Жертвами стали двое детей. СК возбудил дело по аналогичной статье. Возгорание могло произойти из-за работы электропроводки в аварийном режиме.