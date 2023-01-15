Певица Слава набрала лишние килограммы после пластической операции

Певица Слава набрала лишние килограммы во время отдыха на Мальдивах. При этом в прошлом году исполнительница потратила 3 млн рублей на липосакцию.
Пластическую операцию Слава делала у известного хирурга Тимура Хайдарова и была довольна ее результатом. И вот артистка отправилась на отдых на Мальдивы. Ей хватило трех дней, чтобы набрать лишние четыре килограмма.
«Просто тут супер вкусно», — призналась Слава подписчиками в социальных сетях.
Артистка опубликовала множество фотографий в купальниках, а также продемонстрировала поклонникам свое любимое нижнее белье. Они поддержали певицу и заметили, что фигура с набранными килограммами все равно выглядит сексуальной и подтянутой.