Представитель Эрдогана: Швеция и Финляндия имеют 2-2,5 месяцев для вступления в НАТО

Швеция и Финляндия имеют в запасе только 2-2,5 месяцев для выполнения условий, необходимых для принятия решения Турцией по расширению НАТО, заявил официальный представитель президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
По словам политика, у Стокгольма и Хельсинки осталось мало времени до ухода турецкого парламента на каникулы перед выборами главы государства.
«У нас есть вопрос времени, если они хотят присоединиться к НАТО до саммита Альянса. Учитывая, что парламент уйдет на каникулы за некоторое время до выборов, у вас есть 2-2,5 месяца, чтобы сделать все это», — отметил представитель президента Турции.
Ранее сообщалось, что Финляндия отказалась присоединяться к Североатлантическому альянсу без Швеции.