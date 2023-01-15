Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Британский эксперт назвал неожиданный эффект от поставок ВСУ западной бронетехники

Армия
Британский эксперт назвал неожиданный эффект от поставок ВСУ западной бронетехники

Ведущие европейские страны НАТО решили поставить украинской армии собственные танки и другую тяжелую бронетехнику. Однако подобная военная помощь приведет к неожиданному и неприятному для киевского режима и его западных кураторов эффекту, заявил британский военный эксперт Джек Уотлинг.

Чтобы ВСУ могли эксплуатировать в боевых условиях и технические грамотного обслуживать танки и другие бронемашины западного образца, потребуется много квалифицированного персонала, ремонтных мощностей и специализированного оборудования, сообщил аналитик Джек Уотлинг в статье для издания The Observer.

«Поставка основных боевых танков, разработанных НАТО, представляет собой ряд серьезных проблем…. Эти машины на 20 и более тонн тяжелее основных боевых танков советской разработки, которые в настоящее время эксплуатируются Украиной», — объяснил Уотлинг.

Он напомнил, что британские и немецкие танки нуждаются в прочных мостах и мощных инженерно-эвакуационных машинах, которых на Украине попросту нет. ВСУ столкнутся с огромными трудностями при использовании западных танков, резюмировал автор The Observer.
украинский кризис всу танки
Военкоры ФАН
Лучшие в аду