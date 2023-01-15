Британский эксперт назвал неожиданный эффект от поставок ВСУ западной бронетехники

Ведущие европейские страны НАТО решили поставить украинской армии собственные танки и другую тяжелую бронетехнику. Однако подобная военная помощь приведет к неожиданному и неприятному для киевского режима и его западных кураторов эффекту, заявил британский военный эксперт Джек Уотлинг.
Чтобы ВСУ могли эксплуатировать в боевых условиях и технические грамотного обслуживать танки и другие бронемашины западного образца, потребуется много квалифицированного персонала, ремонтных мощностей и специализированного оборудования, сообщил аналитик Джек Уотлинг в статье для издания The Observer.
«Поставка основных боевых танков, разработанных НАТО, представляет собой ряд серьезных проблем…. Эти машины на 20 и более тонн тяжелее основных боевых танков советской разработки, которые в настоящее время эксплуатируются Украиной», — объяснил Уотлинг.
Он напомнил, что британские и немецкие танки нуждаются в прочных мостах и мощных инженерно-эвакуационных машинах, которых на Украине попросту нет. ВСУ столкнутся с огромными трудностями при использовании западных танков, резюмировал автор The Observer.