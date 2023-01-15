Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Гениальная актриса и глубокий человек: Владимир Бортко рассказал о работе с Инной Чуриковой

Шоу-бизнес
Гениальная актриса и глубокий человек: Владимир Бортко рассказал о работе с Инной Чуриковой

В возрасте 79 лет из жизни ушла актриса театра и кино, народная артистка СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Инна Чурикова. В беседе с ФАН воспоминаниями о ней поделился режиссер, сценарист, продюсер, политический деятель Владимир Бортко.

Собеседник рассказал, какое отношение у него сложилось к актрисе, исполнившей роль Лизаветы Прокофьевны в его многосерийной экранизации романа Федора Достоевского.

«С Инной Михайловной я встречался один раз. Поработать вместе довелось только на картине «Идиот». Этого мне вполне хватило для того, чтобы понять: я имею дело с выдающейся личностью и совершенно гениальной актрисой. Это было видно по всему», — припомнил народный артист России.
Гениальная актриса и глубокий человек: Владимир Бортко рассказал о работе с Инной Чуриковой

Владимир Бортко также обратил внимание на одну интересную подробность. По его словам, вне работы в кадре Инна Чурикова казалась ему человеком довольно экстравагантного поведения. Однако, как это часто бывает, особенно с артистами, первое впечатление оказалось обманчивым и вскоре режиссер в корне изменил свое мнение.

«Она производила впечатление несколько торопливой, несерьезной женщины, а когда начинала работать все становилось на место», — пояснил собеседник ФАН.

Кроме того, он подчеркнул, что эта артистка обладала не только выдающимся талантом, но и была интересной личностью.

«Она очень хорошая актриса, замечательный, глубокий человек», — подытожил продюсер.

Ранее актер Игорь Скляр в беседе с ФАН поделился воспоминаниями об Инне Чуриковой. Он отметил, что ему было очень приятно работать с этой артисткой.
инна чурикова владимир бортко
Военкоры ФАН
Лучшие в аду