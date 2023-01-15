Гениальная актриса и глубокий человек: Владимир Бортко рассказал о работе с Инной Чуриковой

Владимир Бортко также обратил внимание на одну интересную подробность. По его словам, вне работы в кадре Инна Чурикова казалась ему человеком довольно экстравагантного поведения. Однако, как это часто бывает, особенно с артистами, первое впечатление оказалось обманчивым и вскоре режиссер в корне изменил свое мнение.