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Australian Open указал национальность российских теннисистов вопреки санкциям

Спорт
Australian Open указал национальность российских теннисистов вопреки санкциям

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года указали национальность теннисистов из России вопреки санкциям в отношении спортсменов из РФ.

Российских и белорусских теннисистов обозначили аббревиатурами RUS и BLR в печатной версии основной сетки Australian Open. Таким образом, организаторы турнира серии «Большого шлема» в Мельбурне указали национальность спортсменов вопреки действующим в их адрес санкциям.

Открытый чемпионат Австралии 2023 года пройдет с 16 по 30 января. В турнире примут участие 20 теннисистов, представляющих Россию.
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