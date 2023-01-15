Australian Open указал национальность российских теннисистов вопреки санкциям

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года указали национальность теннисистов из России вопреки санкциям в отношении спортсменов из РФ.
Российских и белорусских теннисистов обозначили аббревиатурами RUS и BLR в печатной версии основной сетки Australian Open. Таким образом, организаторы турнира серии «Большого шлема» в Мельбурне указали национальность спортсменов вопреки действующим в их адрес санкциям.
Открытый чемпионат Австралии 2023 года пройдет с 16 по 30 января. В турнире примут участие 20 теннисистов, представляющих Россию.