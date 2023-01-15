Australian Open указал национальность российских теннисистов вопреки санкциям

Российских и белорусских теннисистов обозначили аббревиатурами RUS и BLR в печатной версии основной сетки Australian Open. Таким образом, организаторы турнира серии «Большого шлема» в Мельбурне указали национальность спортсменов вопреки действующим в их адрес санкциям.