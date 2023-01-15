Нас учат профессионалы экстра-класса: ополченцы рассказали о подготовке на базе ЧВК «Вагнер»

Добровольцы призывают соотечественников воспользоваться предоставленной им возможностью получить навыки военного дела.
Военкоры ФАН побывали на тренировочной базе ЧВК «Вагнер», где обучают бойцов народного ополчения Белгородской и Курской области. Находящиеся там новобранцы рассказали новые подробности о своей подготовке.
«Я думаю, что данное учебно-тренировочное заведение является одним из лучших в мире. Только здесь можно обучиться военным специальностям, которые пригодятся тебе на поле боя», — рассказал один из новобранцев.
При этом он высоко оценил работу сотрудников ЧВК «Вагнер», которые курируют новоприбывших и делятся с ними своим боевым опытом.
«Здесь есть все возможности, чтобы получить необходимые навыки, и есть все для того располагающее. Инструкторы, которые преподают военные науки в данном лагере, — профессионалы экстра-класса, прошедшие не одну горячую точку, и могут передать свой опыт. Пацаны, не стесняемся, приезжаем. Нужно тренироваться и быть готовым к тому, чтобы отбить нападение врага, если он придет», — сказал ополченец из Белгородчины.
Добровольцы высоко оценивают возможность приобщиться к защите своей Родины и рады, что их готовы принять в рекруты вне зависимости от того, служили они ранее в армии или нет.
«Я человек без военного опыта, но после приезда сюда меня обучили многому, тому, чего я даже не представлял. Раньше я и не думал, что такое возможно, а здесь получил необходимые знания и подготовлен ко всему. Инструктора — специалисты своего дела, они вас не будут учить маршировать, как в армии, а сконцентрируются на военной подготовке. Все будет хорошо. Ребята из Курска, советую приехать сюда, обучиться. Враг подходит уже к Белгороду, а между нами всего 120 километров. Так что нужно готовиться», — рассказывает другой новобранец.
В программу обучения на базе в Краснодарском крае входит саперное и инженерное дело, огневая подготовка, основы полевой медицины и другие навыки, полезные в условиях современного боя. Опыт бойцов ЧВК «Вагнер», готовящих ополчение граничащих с Украиной территорий РФ, привлекает в регион все больше добровольцев. Одна из последних групп даже прибыла в тренировочный центр 31 декабря. Входящие в нее мужчины поставили защиту родных рубежей выше возможности провести время за праздничным столом.