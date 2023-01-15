Нас учат профессионалы экстра-класса: ополченцы рассказали о подготовке на базе ЧВК «Вагнер»

В программу обучения на базе в Краснодарском крае входит саперное и инженерное дело, огневая подготовка, основы полевой медицины и другие навыки, полезные в условиях современного боя. Опыт бойцов ЧВК «Вагнер», готовящих ополчение граничащих с Украиной территорий РФ, привлекает в регион все больше добровольцев. Одна из последних групп даже прибыла в тренировочный центр 31 декабря. Входящие в нее мужчины поставили защиту родных рубежей выше возможности провести время за праздничным столом.