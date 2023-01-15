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Немецкий дипломат Ишингер: экономику ЕС нужно перевести на «военные рельсы» из-за России

Политика
Немецкий дипломат Ишингер: экономику ЕС нужно перевести на «военные рельсы» из-за России

Европейскую экономику в сложившихся условиях необходимо перевести на «военные рельсы», заявил бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

По словам дипломата, Евросоюз рассчитывал, что помощь Украине и антироссийские санкции заставят Москву отступить. Однако Россия оказалась готова к длительному кризису.

Ишингер подчеркнул, что для всех стран ЕС украинский конфликт стал настоящей неожиданностью. Именно поэтому сейчас на территории Европы бушует кризис.

В МИД России ранее заявили, что переговоры с Украиной по урегулированию конфликта должны проходить без посредников.
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