Чехова показала дорогостоящий подарок от сына, матери и нового избранника

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова похвасталась дорогостоящим подарком от близких людей. Знаменитость купила себе презент на деньги, которые ей подарили сын, мать и новый возлюбленный.
Чехова рассказала в соцсетях, что приобрела подвеску из золота на цепочке от бренда Tiffany & Co. Телеведущая купила ювелирное изделие в Нью-Йорке. Она назвала эту покупку очень знаковой.
«Это подарок от дорогих мне людей!» — поделилась эмоциями актриса.
По словам звезды экрана, перед ее отъездом сын Соломон отдал ей доллары, которые друзья подарили ему на день рождения. Мальчик хотел, чтобы мать приобрела себе подарок от него в США.
Мать знаменитости тоже дала ей денег именно на этот презент ко дню рождения. Оставшуюся часть добавил избранник Чеховой.
Украшение, которое приобрела актриса, стоит от 72 до 99 тысяч рублей на официальном сайте. Цена зависит от размера подвески.
Напомним, телеведущая недавно призналась, что у нее появился любимый мужчина. Именно с ним Чехова проводит отпуск за границей. При этом знаменитость не раскрывает личность избранника и не показывает его публике.
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