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Организаторы «Мисс Вселенной» извинились, что не смогли произнести название Киргизии

Общество
Организаторы «Мисс Вселенной» извинились, что не смогли произнести название Киргизии

Глава организации «Мисс Вселенная» Эми Эммерих извинилась перед гражданами Киргизии и представительницей страны на международном конкурсе Алтынай Ботояровой за ошибку ведущего, который не смог произнести слово «Кыргызстан».

«Нам нужно работать лучше. Оправданий этому нет, и мы хотим извиниться», — заявила Эммерих в видеообращении.

В ролике глава организации появилась вместе с Ботояровой. Мисс Кыргызстан — 2021 отметила, что организаторы подошли к неудобному вопросу со всей серьезностью. Она поблагодарила конкурс за ответственность.

Победительницей стала представительница США Р'Бонни Габриэль. Титул первой вице-мисс получила Аманда Дудамель из Венесуэлы, а третье место досталось Андреине Мартинес из Доминиканы.
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