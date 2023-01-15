Организаторы «Мисс Вселенной» извинились, что не смогли произнести название Киргизии

Глава организации «Мисс Вселенная» Эми Эммерих извинилась перед гражданами Киргизии и представительницей страны на международном конкурсе Алтынай Ботояровой за ошибку ведущего, который не смог произнести слово «Кыргызстан».
«Нам нужно работать лучше. Оправданий этому нет, и мы хотим извиниться», — заявила Эммерих в видеообращении.
В ролике глава организации появилась вместе с Ботояровой. Мисс Кыргызстан — 2021 отметила, что организаторы подошли к неудобному вопросу со всей серьезностью. Она поблагодарила конкурс за ответственность.
Победительницей стала представительница США Р'Бонни Габриэль. Титул первой вице-мисс получила Аманда Дудамель из Венесуэлы, а третье место досталось Андреине Мартинес из Доминиканы.