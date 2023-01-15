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Три человека разбились насмерть при крушении легкого самолета в пригороде Йоханнесбурга

Происшествия
Три человека разбились насмерть при крушении легкого самолета в пригороде Йоханнесбурга

Крушение легкого самолета произошло в пригороде столицы ЮАР. На борту судна находились три человека. Все они погибли, информирует местная радиостанция SABC.

По данным источника, авиакатастрофа случилась в районе Насрек, где находится один из самых крупных выставочных комплексов в стране. Сейчас на месте крушения работают в специалисты, которые занимаются установлением причин трагедии.

Более серьезное ЧП произошло ранее в Непале. Между старым и новым аэропортом города Покхара упал пассажирский самолет, на борту которого находились 72 человека, сообщало URA.RU.
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