Украинцев предупредили, что отключения света будут длиться не один день

Крайне сложная ситуация в энергетической сфере сложилась на Украине, сообщил директор местной энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Плановые и аварийные отключения света ждут граждан. Более того, без электричества украинцам придется провести вовсе не один день.
«Ситуация достаточно сложная, серьезные повреждения... Нужно готовится к тяжелым дням, возможно неделям, чтобы дать возможность восстановить частично то, что было повреждено», — сообщил Сахарук в эфире всеукраинского телемарафона.
Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Две ТЭС выведены из строя, в связи с чем украинцам предстоит пережить длительные аварийные отключения света.