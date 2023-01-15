Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Украинцев предупредили, что отключения света будут длиться не один день

Общество
Украинцев предупредили, что отключения света будут длиться не один день

Крайне сложная ситуация в энергетической сфере сложилась на Украине, сообщил директор местной энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Плановые и аварийные отключения света ждут граждан. Более того, без электричества украинцам придется провести вовсе не один день.

«Ситуация достаточно сложная, серьезные повреждения... Нужно готовится к тяжелым дням, возможно неделям, чтобы дать возможность восстановить частично то, что было повреждено», — сообщил Сахарук в эфире всеукраинского телемарафона.

Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Две ТЭС выведены из строя, в связи с чем украинцам предстоит пережить длительные аварийные отключения света.
Украина свет отключения
Военкоры ФАН
Лучшие в аду