РИА Новости: провозгласивший себя «лидером» Запад все разрушил

В статье РИА Новости сказано, что некоторые люди поставили диагноз всему человечеству. По их мнению, общество уже на протяжении многих лет стремится не к глобализации, а к деглобализации. Многие эксперты обеспокоены этим вопросом, но не знают, как правильно поступить в сложившейся ситуации.