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РИА Новости: провозгласивший себя «лидером» Запад все разрушил

Политика
РИА Новости: провозгласивший себя «лидером» Запад все разрушил

Мировая общественность в 90-х годах прошлого века услышала, что мир якобы стал «твердым» и в нем появились универсальные идеи. Однако происходящее сейчас не могут объяснить даже специалисты.

В статье РИА Новости сказано, что некоторые люди поставили диагноз всему человечеству. По их мнению, общество уже на протяжении многих лет стремится не к глобализации, а к деглобализации. Многие эксперты обеспокоены этим вопросом, но не знают, как правильно поступить в сложившейся ситуации.

Запад же решил провозгласить себя мировым «лидером», который диктует свои правила, но он же все и разрушает.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что западные страны не достигли цели по разрушению РФ.
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