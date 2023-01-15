Мировая общественность в 90-х годах прошлого века услышала, что мир якобы стал «твердым» и в нем появились универсальные идеи. Однако происходящее сейчас не могут объяснить даже специалисты.
В статье РИА Новости сказано, что некоторые люди поставили диагноз всему человечеству. По их мнению, общество уже на протяжении многих лет стремится не к глобализации, а к деглобализации. Многие эксперты обеспокоены этим вопросом, но не знают, как правильно поступить в сложившейся ситуации.
Запад же решил провозгласить себя мировым «лидером», который диктует свои правила, но он же все и разрушает.
Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что западные страны не достигли цели по разрушению РФ.