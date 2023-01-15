Выжившими при крушении самолета в аэропорту Покхара оказались два гражданина Непала

В аэропорту Покхара почти сразу после взлета рухнул пассажирский самолет компании Yeti Airlines. На борту находились 72 человека. Выжить удалось двум гражданам Непала. В тяжелом состоянии их отправили в больницу, сообщило ТАСС.
Жертв могло быть больше, если бы не пилот воздушного судна. Он успел направить лайнер в сторону ущелья. В противном случае самолет упал бы в населенном пункте, где расположен крупный рынок.
Напомним, что на борту были 15 иностранных пассажиров, включая граждан России. Спасатели уже извлекли 29 трупов.