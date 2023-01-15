Минэкономразвития сообщило об увеличении расходов на добычу сырья и топлива в России

Как пишут «Известия», это вызвано в том числе истощением запасов наиболее продуктивных месторождений. Выработка нефти приблизилась к порогу самоокупаемости. себестоимость добычи составляет от 15 до 25 долларов за баррель, а энергозатраты могут достигать 15% издержек. При этом из некоторых портов сырье отгружается по цене 40–45 долларов за баррель.