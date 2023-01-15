Литовкин: американские ЗРК Patriot потерпят полный крах на Украине

Американские власти решили предоставить украинским националистам одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Вашингтон все глубже вовлекается в острый кризис на Украине, однако поставки американских ЗРК не окажут серьезного влияния на ход боевых действий и тем более не помешают проведению российской СВО, сообщил аналитик Виктор Литовкин.