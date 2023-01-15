Американские власти решили предоставить украинским националистам одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Вашингтон все глубже вовлекается в острый кризис на Украине, однако поставки американских ЗРК не окажут серьезного влияния на ход боевых действий и тем более не помешают проведению российской СВО, сообщил аналитик Виктор Литовкин.
Военный эксперт Виктор Литовкин предрек разгром американских ЗРК Patriot на Украине в результате ударов ВС РФ в беседе с журналистами издания «ПолитЭксперт».
«Patriot — очень плохая система, так что волноваться из-за поставок ее на Украину не стоит. Это безосновательно разрекламированное оружие, которое в подметки не годится нашему С-300, С-400, а о С-500 и говорить не буду», — объяснил аналитик.
Литовкин напомнил, что в целом ряде региональных конфликтов ЗРК Patriot показали низкую надежность и не смогли создать «зонтик ПВО» даже над отдельными важными объектами. Американское вооружение на балансе ВСУ станет законной целью для российских ударов, эти зенитно-ракетные комплексы потерпят полный крах на Украине, резюмировал собеседник «ПолитЭксперта».