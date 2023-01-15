Сотрудники авиакомпании рассказали о невероятных обстоятельствах рождения девочки на борту рейса Москва — Худжанд

По невероятному совпадению среди пассажиров оказалось сразу две акушерки. Более того, на борту также находились неонатолог и рентгенолог — можно сказать, полноценный медицинский коллектив. Ассистентами врачей стали бортпроводники. Уже через час после того, как девушка обратилась за помощью, на свет появилась девочка весом 2,6 килограмма и ростом 46 сантиметров.