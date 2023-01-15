Сотрудники авиакомпании рассказали о невероятных обстоятельствах рождения девочки на борту рейса Москва — Худжанд

На борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевшего из Москвы в Худжанд 29 декабря, находилась беременная пассажирка. Роды начались прямо во время рейса.
«Девушка к нам обратилась с болью в животе. Коллеги, конечно же, в первую очередь подошли. Сообщили в переднюю часть самолета, что у нас девушка беременная. Мы спросили по громкой связи, есть ли среди пассажиров работники медслужб, и к нам обратилось четыре пассажира. Это было для нас счастье, на самом деле», — рассказал бортпроводник Виктор Ким.
По невероятному совпадению среди пассажиров оказалось сразу две акушерки. Более того, на борту также находились неонатолог и рентгенолог — можно сказать, полноценный медицинский коллектив. Ассистентами врачей стали бортпроводники. Уже через час после того, как девушка обратилась за помощью, на свет появилась девочка весом 2,6 килограмма и ростом 46 сантиметров.
Роженицу поздравили с пополнением и вручили сертификат на бесплатные перелеты авиакомпании. Им сможет воспользоваться отец семейства, чтобы поскорее увидеть новорожденную Оишахон. По прибытии в Худжанд новоиспеченную маму и ее дочку ждала команда медиков. По сообщениям авиаперевозчика, обе пассажирки сейчас в больнице и чувствуют себя хорошо.
«Роды на борту — явление нечастое. В истории авиакомпании за без малого 30 лет таких случаев было всего несколько. В предыдущий раз наши бортпроводники приняли роды на высоте 7000 метров на рейсе, который летел в Екатеринбург. Тогда родился замечательный мальчик, его родители, отдавая честь бортпроводникам, даже назвали его в честь авиакомпании Уралбеком», — рассказала пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.