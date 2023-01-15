Вице-премьер Грузии Цулукиани: Тбилиси не будет оказывать Киеву военную помощь

Грузия не будет оказывать Украине военную помощь, так как не хочет быть вовлеченной в боевые действия, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани.
«Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние», — цитирует ее ТАСС.
Поэтому Грузия не будет оказывать военную помощь стороне боевых действий, отметила Цулукиани, добавив, что республика пережила множество вооруженных конфликтов и не хочет этого впредь.
Ранее Киев потребовал от Тбилиси вернуть поставленные в 2007 году зенитно-ракетные комплексы «Бук», однако в грузинском минобороны отказали, заявив, что страна приобрела их по многомиллионному контракту, а не получила безвозмездно.