Сатановский: «некрупный артист» Смольянинов стал изгоем русского мира

Выступающий против России актер Артур Смольянинов✱ (признан иностранным агентом) стал изгоем и вряд ли сможет считаться «своим» на родине, заявил политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев LIVE».
По словам эксперта, слова о действиях Москвы и отношение артиста к российской спецоперации превратили его в изгоя. Теперь Смольянинов находится в одном ряду со сбежавшими олигархами, которые по приказу Запада работают над развалом РФ. В связи с этим политолог решил указать на реальное место актера в сложившейся ситуации.
«Когда не очень крупный артист Смольянинов, давая интервью в Прибалтике, говорит, что он за Украину будет воевать против России, что будет стрелять в тех своих коллег, с которыми снимался в одном фильме «9 рота», которые воюют в Донбассе за русский мир, является ли он сам после этого частью русского мира?» — сказал Сатановский.
Сам Смольянинов ранее заявлял, что готов сражаться за Украину, а также призвал россиян «покаяться».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами