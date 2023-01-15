Сатановский: «некрупный артист» Смольянинов стал изгоем русского мира

По словам эксперта, слова о действиях Москвы и отношение артиста к российской спецоперации превратили его в изгоя. Теперь Смольянинов находится в одном ряду со сбежавшими олигархами, которые по приказу Запада работают над развалом РФ. В связи с этим политолог решил указать на реальное место актера в сложившейся ситуации.