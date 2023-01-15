Несколько человек смогли выжить при крушении самолета в Непале

Напомним, что на борту лайнера компании Yeti Airlines находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, 15 из них - иностранцы. Самолет рухнул во время взлета. Однако пилот успел направить лайнер в сторону ущелья, чтобы избежать жертв среди находящихся на земле.