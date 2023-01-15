Актер Виталий Кищенко рассказал ФАН, за что ценит режиссера Егора Кончаловского

Кинорежиссер, сценарист, продюсер Егор Кончаловский родился 15 января 1966 года. В день рождения мастера через ФАН именинника поздравил актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Виталий Кищенко.
Собеседник рассказал о том, какое отношение у него сложилось к этому кинорежиссеру после совместной работы на съемках картины «На Луне».
«Самое замечательное [впечатление]. Немного довелось поработать вместе. С нетерпением жду новой возможности», — заявил актер.
Виталий Кищенко также перечислил основные качества, которые характеризуют Егора Кончаловского как профессионала с большой буквы. По словам артиста, чуткое отношение этого человека к людям на съемочной площадке делает рабочий процесс намного легче и продуктивнее.
«Талантливый, думающий, очень внимательно относящийся к актерам, знающий свое дело. Он профессионал и очень талантливый человек. С ним очень комфортно и интересно работать», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился сердечными поздравлениями в адрес именинника.
«Продолжать в том же духе: быть здоровым, талантливым, внимательным. Пусть его всегда посещает вдохновение в отношении кинокартин и работы с актерами», — подытожил заслуженный артист Российской Федерации.
Ранее артист Сергей Пиоро через ФАН поздравил с днем рождения актера Станислава Ярушина. По словам собеседника, помимо профессионализма, этого человека отличает и внимательное отношение к коллегам.