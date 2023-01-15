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Турист рассказал, как ничего не брал из мини-бара и все равно лишился 3400 рублей

Общество
Турист рассказал, как ничего не брал из мини-бара и все равно лишился 3400 рублей

Путешественник решил открыть дверь мини-бара просто ради интереса, однако это обернулось для него незапланированными тратами.

Клиент гостинцы утверждает, что ничего не брал из мини-бара. Однако туристу все равно пришлось заплатить отелю, так как он не заметил вывешенное в номере объявление. Предупреждение гласило, что плата взимается не только за пользование, но и за хранение вещей.

«За использование буфета для хранения личных вещей автоматически взимается плата в размере 50 долларов США (Прим. ред. — 3,4 тыс. рублей)», — цитирует путешественника «Турпром» со ссылкой на Reddit.

Комментаторы были шокированы произошедшим. Пользователи задались вопросом, насколько законны подобные меры, а также назвали это «подлостью и жадностью».
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