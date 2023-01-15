Турист рассказал, как ничего не брал из мини-бара и все равно лишился 3400 рублей

Клиент гостинцы утверждает, что ничего не брал из мини-бара. Однако туристу все равно пришлось заплатить отелю, так как он не заметил вывешенное в номере объявление. Предупреждение гласило, что плата взимается не только за пользование, но и за хранение вещей.