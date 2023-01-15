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Экономивший на отелях российский турист поделился опытом проживания в аэропортах мира

Общество
Экономивший на отелях российский турист поделился опытом проживания в аэропортах мира

Путешественник из России, который решил экономить на отелях, поделился опытом проживания в аэропортах мира.

На счету уроженца Казани несколько кругосветных путешествий, которые являются дорогостоящим удовольствием. Ради экономии мужчина предпочитал жить в воздушных гаванях. Россиянин поделился, что зарабатывал с помощью жетонов в тележках, которые можно было обменять на деньги, пишет «Московский комсомолец».

Основной пищей во всех аэропортах была лапша быстрого приготовления. Турист узнал, что для приготовления блюда подходит и холодная вода, только макаронам нужно дать постоять подольше. Так россиянин жил в воздушных гаванях Нью-Йорка, Вены, Шанхая, Сиднея и многих других.
туризм путешествия аэропорты
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