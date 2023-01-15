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Два человека стали жертвами тройной аварии на Ставрополье

Происшествия
Два человека стали жертвами тройной аварии на Ставрополье

Смертельная авария зарегистрирована на трассе между Ессентуками и станицей Суворовская. В ставропольском УГИБДД рассказали, что жертвами стали два человека.

Утром на трассе столкнулись три машины. Предполагаемым виновником является водитель Toyota. Он попытался повернуть налево. В это время по встречной полосе двигалась иномарка Volvo. Ее водитель попытался избежать удара. Он вывернул руль и оказался на встречной полосе, что привело к столкновению с Chevrolet Niva. Смертельные травмы получили люди, сидевшие в салоне третьего авто.
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