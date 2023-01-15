Два человека стали жертвами тройной аварии на Ставрополье

Утром на трассе столкнулись три машины. Предполагаемым виновником является водитель Toyota. Он попытался повернуть налево. В это время по встречной полосе двигалась иномарка Volvo. Ее водитель попытался избежать удара. Он вывернул руль и оказался на встречной полосе, что привело к столкновению с Chevrolet Niva. Смертельные травмы получили люди, сидевшие в салоне третьего авто.