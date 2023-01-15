События на Украине на 12:00 15 января: провокация в Харьковской области, Лондон может передать Киеву вертолеты

Им предоставили место для временного проживания и оказывают всю необходимую помощь. Накануне беженка из Соледара сообщала, что во время отъезда людей Вооруженные силы Украины с помощью дронов забрасывали их зажигательными снарядами. Это не первое сообщение такого рода: накануне уже появлялась информация об обстреле группы эвакуирующихся гражданских.