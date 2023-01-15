Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 15 января.
Россия
Минобороны РФ сообщает, что Служба безопасности Украины (СБУ) намеревается совершить провокацию в Харьковской области. Для этого в населенном пункте Караичное минируется зернохранилище. Ответственность за подрыв возложат на Москву, обвинив ее в срыве зерновой сделки и потребовав «жесткой ответной реакции мирового сообщества».
Также Киев использует прецедент как повод просить увеличения поставок оружия. С целью совершения диверсии в Волчанск прибыла группа специалистов численностью порядка 30 человек, при этом владеет зернохранилищем один из сотрудников СБУ.
Согласно появившейся в Сети информации, в зоне спецоперации может пройти испытания робототехнический комплекс «Маркер», который ранее уже тестировали для охраны космодрома Восточный. Эта система является средством борьбы с малоразмерными летательными аппаратами, например, БПЛА на небольших дистанциях.
События в Донбассе
На фоне продолжающейся зачистки Соледара от украинских военнослужащих из населенного пункта эвакуируют остающихся здесь гражданских. Всего, по словам главы администрации Шахтерска Александра Шатова, в его город было выведено около 250 человек.
Им предоставили место для временного проживания и оказывают всю необходимую помощь. Накануне беженка из Соледара сообщала, что во время отъезда людей Вооруженные силы Украины с помощью дронов забрасывали их зажигательными снарядами. Это не первое сообщение такого рода: накануне уже появлялась информация об обстреле группы эвакуирующихся гражданских.
Украина
Грузия отказалась оказывать военную помощь Украине. Об этом заявила грузинский вице-премьер Тея Цулукиани. Она пояснила, что власти не хотят вовлекать свою страну в конфликт, поэтому не станут передавать вооружение.
Однако другие государства пока не прекратили поддержку Киева. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал поставку 14 танков Challenger 2 украинским войскам в «ближайшие недели». Кроме того, местная пресса со ссылкой на министерство обороны королевства сообщает, что вслед за бронетехникой ВСУ получат до четырех военных вертолетов Apache.