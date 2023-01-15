Бывший стилист Аллы Пугачевой раскрыл правду о материальном состоянии певицы

Он отметил, что на счет Примадонны продолжают капать проценты из банков. Более того, если в семье будет совсем плохо с обеспечением, Пугачева всегда может выйти на сцену. По словам стилиста, певице даже не надо петь вживую — ее все равно будут приглашать на выступления.