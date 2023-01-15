Бывший стилист Аллы Пугачевой раскрыл правду о материальном состоянии певицы

Бывший стилист примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Джордж Ровалс раскрыл правду о материальном положении певицы. Он заявил, что у артистки хватит денег, чтобы несколько лет кормить всю Россию.
Ровалс считает Пугачеву умной женщиной. Она никогда не жила одним моментом и все время откладывала деньги на «черный день», который для нее все же настал. При этом певица прекрасно живет в Израиле на средства, которые заработала в России.
«Тем, кто распускает слухи о нищете Пугачевой, могу сказать: такие деньги, какие есть у нее, вам даже и не снились. Вы даже эти нули сосчитать не сможете», — заявил Ровалс изданию «МК».
Он отметил, что на счет Примадонны продолжают капать проценты из банков. Более того, если в семье будет совсем плохо с обеспечением, Пугачева всегда может выйти на сцену. По словам стилиста, певице даже не надо петь вживую — ее все равно будут приглашать на выступления.