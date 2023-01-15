Пенсионерам к юбилеям супружеской жизни выплатят по 1000 рублей за каждый год

Российские пенсионеры уже с 16 января получат право на новую выплату — по одной тысяче рублей за каждый год супружеской жизни, если она уже составила не менее 50 лет, пишет PRIMPRESS.
Выплата предусмотрена на региональном уровне и предназначена для граждан, которые долгое время живут в официальном браке. Например, если пожилая пара из Ленинградской области или Санкт-Петербурга отмечает юбилей брака в 50 лет, 60 лет и так далее, то она может рассчитывать на эту материальную поддержку из расчета 1000 рублей за каждый год совместной жизни.
Для получения выплаты пенсионерам необходимо подать заявление в течение полугода с момента юбилея. Нужно будет доказать, что брак был зарегистрирован официально и за все время ни разу не прерывался.