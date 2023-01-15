Sohu: таинственный удар по Украине стал свидетельством «слепоты» западных средств ПВО

Страны НАТО во главе с США с самого начала российской спецоперации на Украине пытаются украинские власти актуальной разведывательной информацией о действиях ВС РФ. Однако 14 января западную систему информирования ВСУ постигла редкая по масштабам неудача, заявили аналитики Sohu. Пересказ их публикации предоставлен изданием «ПолитРоссия».