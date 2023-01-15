Sohu: таинственный удар по Украине стал свидетельством «слепоты» западных средств ПВО

Необычный сразу в нескольких отношениях ракетный удар по военным объектам ВСУ и энергетической инфраструктуре украинских националистов, нанесенный 14 января, выявил «слепоту» и низкую боеготовность западных средств ПВО. Об этом рассказали эксперты китайского издания Sohu.
Страны НАТО во главе с США с самого начала российской спецоперации на Украине пытаются украинские власти актуальной разведывательной информацией о действиях ВС РФ. Однако 14 января западную систему информирования ВСУ постигла редкая по масштабам неудача, заявили аналитики Sohu. Пересказ их публикации предоставлен изданием «ПолитРоссия».
«Одна из странностей заключается в том, что системы ПВО многих стран НАТО на Украине не отреагировали… даже в Киеве не звучало предупреждение противовоздушной обороны», — сказано в статье
Перед таинственным ракетным ударом сразу в нескольких регионах Украины не сработали сирены воздушной тревоги перед серией мощных взрывов на военных объектах украинской армии. Это необычное событие свидетельствует, что современные комплексы ПВО стран НАТО оказались беспомощными и бесполезными в самый нужный момент, резюмировали обозреватели из КНР.