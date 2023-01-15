Фильм «Чебурашка» повысил интерес россиян к книгам Эдуарда Успенского

Продавец электронных книг «ЛитРес» сообщает, что с 1 по 12 января книги Успенского покупали в два раза чаще, чем с 20 по 31 декабря. В сети «Читай город» говорят, что продажи произведений о Чебурашке выросли на 12% в сравнении с началом прошлого года, передает РБК.