Фильм «Чебурашка» повысил интерес россиян к книгам Эдуарда Успенского

Россияне снова проявляют массовый интерес к книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Спрос на произведения автора растет на фоне премьеры фильма «Чебурашка».
Отечественная семейная комедия вышла в широкий прокат 1 января. Ретейлеры отмечают, что после премьеры интерес россиян к первоисточнику повысился.
Продавец электронных книг «ЛитРес» сообщает, что с 1 по 12 января книги Успенского покупали в два раза чаще, чем с 20 по 31 декабря. В сети «Читай город» говорят, что продажи произведений о Чебурашке выросли на 12% в сравнении с началом прошлого года, передает РБК.
Сильно вырос спрос на книги Успенского на маркетплейсе Ozon. Его представители заявили о повышении на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Премьера «Чебурашки» спровоцировала повышение спроса на всю продукцию с символикой, связанной с главным персонажем. Например, сеть «Детский мир» продала около 1,5 тысячи таких товаров в начале года, сообщает телеканал «360».