Британский политик Картен взбесился из-за решения Сунака по военной помощи Украине

Недавно стало известно, что британский премьер сообщил украинском лидеру Владимиру Зеленскому о готовности передать тяжелые танки Сhallenger 2. Кроме того, Лондон планирует предоставить восемь бронированных машин этого типа. Процесс состоится в ближайшее время.