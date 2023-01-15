Решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака о военной помощи Украине является ошибкой. Такое мнение выразил лидер партии «Наследие» Дэвид Картен.
Недавно стало известно, что британский премьер сообщил украинском лидеру Владимиру Зеленскому о готовности передать тяжелые танки Сhallenger 2. Кроме того, Лондон планирует предоставить восемь бронированных машин этого типа. Процесс состоится в ближайшее время.
Решение Сунака вызвало критику со стороны Картена. Свое недовольство он выразил в Twitter. По словам британского политика, действия со стороны Лондона должны приводить к деэскалации конфликта.
«Правительство Великобритании должно попытаться деэскалировать конфликт, а не продлевать его, поддерживая коррумпированный, кишащий нацистами режим Зеленского», – взбесился Картен.
Ранее обозреватель The Independent Шон О'грэди предрек разрушение политических амбиций Риши Сунака из-за украинского конфликта. По его словам, возобновление наступления России обернется повышением цен в Британии.