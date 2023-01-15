В Школе Волшебства социальной сети ЯRUS определился лучший факультет

Победой сил добра завершился первый курс обучения в Школе Волшебства. Пользователи социальной сети ЯRUS выполнили 17 заданий мини-приложения, изгнали темных магов и получили обещанное вознаграждение. В этой статье расскажем, какие знания получили ученики четырех факультетов и ожидается ли продолжение увлекательного квеста.
Школа Волшебства открылась в середине декабря. С помощью магической чудо-ушанки учеников распределили по четырем факультетам. Проводником по обучению стал support-персонаж Шурик Гончаров, который публиковал задания, давал ученикам подсказки и всячески мотивировал для участия в игре.
Для большего сплочения учеников на факультетах в игру добавили несколько персонажей. По легенде сценаристов, Аккордор захватил изгнанный студент Карабас Бородас. К Правдадую примкнул светлый маг — Иваниил Доброволиус. Нади де Леонвиль — приспешница Карабаса Бородаса. В Школе Волшебства она пыталась усилить свою мощь за счет будущих волшебников — студентов Сплетнерина. Димус Илюхиндор уже много веков охотился на нее. И вот, наконец, он узнал, где искать темную колдунью, и поспешил помочь ученикам Наснимана.
Игровая механика мини-приложения нацелена на то, чтобы пользователи больше узнали о функциональных возможностях социальной сети, научились создавать посты, снимать видео и короткие сюжеты, чаще слушали музыкальные композиции в ЯRUS. Вот, к примеру, одно из заданий. Сними и выложи сюжет про то, как ты помогаешь очистить какую-нибудь машину от снега. Обязательно добавь хэштег #авточист.
Выполнил задание - получил ледяные монетки на счет и очки в общую копилку своего факультета.
По результатам первого курса больше всего баллов набрали ученики Правдадуя, за ним следуют Сплетнерин, Насниман и Аккордор.
На этом обучение не заканчивается. Команда ЯRUS уже работает над сценарием для второго курса обучения в Школе Волшебства.
«Мы хотели помочь нашим пользователям поднять новогоднее настроение, показать, что магии есть место среди нас и происходит она в Школе Волшебства. Продолжение обязательно следует, поскольку мы все нуждаемся в чудесах, и творить их можно с помощью нашего мини-приложения»,— рассказал Данил Григорьев, заместитель директора по маркетингу социальной сети ЯRUS.
Напомним, что Школа Волшебства стала первым мини-приложением в социальной сети ЯRUS. В этом году платформа будет активно развивать сервис Mini App. Уже сейчас в приложении доступны игры «Сундук удачи», где пользователи могут получить дополнительные монетки, логическая игра «5БУКВ» и рулетка с предсказаниями «Магический шар».