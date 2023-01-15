В Школе Волшебства социальной сети ЯRUS определился лучший факультет

Для большего сплочения учеников на факультетах в игру добавили несколько персонажей. По легенде сценаристов, Аккордор захватил изгнанный студент Карабас Бородас. К Правдадую примкнул светлый маг — Иваниил Доброволиус. Нади де Леонвиль — приспешница Карабаса Бородаса. В Школе Волшебства она пыталась усилить свою мощь за счет будущих волшебников — студентов Сплетнерина. Димус Илюхиндор уже много веков охотился на нее. И вот, наконец, он узнал, где искать темную колдунью, и поспешил помочь ученикам Наснимана.