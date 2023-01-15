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Лондонский «Челси» согласовал с «Шахтером» трансфер полузащитника Мудрика

Спорт
Лондонский «Челси» согласовал с «Шахтером» трансфер полузащитника Мудрика

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик продолжит карьеру в лондонском «Челси».

Пресс-служба «Челси» сообщила на официальном сайте, что украинский полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик близок к переходу в лондонский клуб. Сторонам осталось согласовать последние детали личного контракта 22-летнего игрока.

Мудрик является игроком сборной Украины. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 12 матчах «Шахтера» в УПЛ, отметившись шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

По неофициальным данным, «Челси» заплатит на трансфер Мудрика 100 миллионов евро, пишет «360». Украинский футболист подпишет контракт до 2030 года.
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