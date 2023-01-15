На теле мертвого бойца ММА Георгия Гаглоева не нашли следов насилия

В вагоне поезда, ехавшего из Москвы во Владикавказ, обнаружили мертвым бойца ММА Георгия Гаглоева. Согласно последним данным, труп лежал на верхней полке плацкартного вагона. Следов насильственной смерти на теле на зафиксировано, сообщило ТАСС.
Ранее была информация, будто 24-летнего спортсмена задушили.
Правоохранители Новосибирска разбираются в обстоятельствах смерти 59-летнего мужчины. Его труп был найден в запертой квартире дома на улице Петухова. Тревогу забили родственники, поскольку гражданин долго не входил на связь.