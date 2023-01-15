Великобритания передаст Украине не менее 30 самоходных гаубиц AS90

Об этом сообщается в новой стратегии Великобритании по Украине, которая была опубликована 15 января. В документе сообщается, что военное партнерство Лондона и Киева «выходит на новый уровень». Вслед за поставкой на Украину 14 тяжелых танков Challenger 2 ВСУ получат не менее 30 самоходных гаубиц AS90, отметили в правительстве Соединенного Королевства.