Пилот разбившегося самолета в Непале смог избежать падения лайнера на людей

В Непале разбился пассажирский самолет. Непосредственно перед крушением пилот успел изменить курс лайнера, чтобы избежать еще больше жертв, сообщило издание Online Khabar.
В последний момент командир борта направил самолет в сторону ущелья. В противном случае воздушное судно рухнуло бы на населенный пункт, где расположен оживленный рынок Рамгхат.
На борту находились четыре члена экипажа, 15 пассажиров-иностранцев и 53 непальца. Все они погибли. Упавший при взлете самолет сразу загорелся. Аэропорт временно был закрыт.