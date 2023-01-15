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Пилот разбившегося самолета в Непале смог избежать падения лайнера на людей

Происшествия
Пилот разбившегося самолета в Непале смог избежать падения лайнера на людей

В Непале разбился пассажирский самолет. Непосредственно перед крушением пилот успел изменить курс лайнера, чтобы избежать еще больше жертв, сообщило издание Online Khabar.

В последний момент командир борта направил самолет в сторону ущелья. В противном случае воздушное судно рухнуло бы на населенный пункт, где расположен оживленный рынок Рамгхат.

На борту находились четыре члена экипажа, 15 пассажиров-иностранцев и 53 непальца. Все они погибли. Упавший при взлете самолет сразу загорелся. Аэропорт временно был закрыт.
самолет непал пилот
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