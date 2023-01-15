Николай Расторгуев вспомнил, как придумал название группы «Любэ»

Идея создать группу пришла в голову Матвиенко. 14 января были записаны две первые песни музыкального коллектива. Эту дату Расторгуев считает днем рождения «Любэ». Тогда у группы еще не было названия. Известно, что песни коллектива очень любит президент России Владимир Путин.