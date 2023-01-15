Николай Расторгуев вспомнил, как придумал название группы «Любэ»

Музыкант Николай Расторгуев вспомнил, как вместе с продюсером Игорем Матвиенко придумал название группы «Любэ». В тот момент они ехали в метро и думали над будущим коллектива.
«Мне пришло в голову одно из жаргонных словечек моего детства — любэ. Оно означает «любой». Так и появилось название группы», — рассказал Расторгуев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Идея создать группу пришла в голову Матвиенко. 14 января были записаны две первые песни музыкального коллектива. Эту дату Расторгуев считает днем рождения «Любэ». Тогда у группы еще не было названия. Известно, что песни коллектива очень любит президент России Владимир Путин.