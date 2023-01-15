Синоптик Колесов назвал «некрасивой» петербургскую погоду во Всемирный день снега

«Некрасивая» погода в Северной столице представила перед жителями и гостями города халатную работу коммунальных служб. Центр и окраины Петербурга утопают в грязи, мусоре и слякоти. Многочисленные жалобы, отправляемые в адрес администрации губернатора Александра Беглова, не приносят никакого результата.