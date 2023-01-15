Синоптик Колесов назвал «некрасивой» петербургскую погоду во Всемирный день снега

Погода в Санкт-Петербурге совершенно не соответствует праздничному настроению во Всемирный день снега, заявил главный синоптик города Александр Колесов.
Сейчас в Северной столице продолжается оттепель. Температура воздуха даже ночью не опускается ниже нуля, отметил синоптик.
«Ну а что в Санкт-Петербурге было раньше, в более "красивые" годы. Надо сразу сказать, что снега в эти дни бывает немного, чаще, особенно в последние годы, оттепели наблюдаются», — передает слова Колесова «Невские Новости»
Одним из самых снежных называют январь в Петербурге в 1982 году. Тогда высота покрова достигла полуметра. В 1956 — 44 сантиметра, а в 1966 — 46 сантиметров.
«Некрасивая» погода в Северной столице представила перед жителями и гостями города халатную работу коммунальных служб. Центр и окраины Петербурга утопают в грязи, мусоре и слякоти. Многочисленные жалобы, отправляемые в адрес администрации губернатора Александра Беглова, не приносят никакого результата.