Музыкант и сооснователь калининградской Рок-Ассоциации Феоктистов умер в 75 лет

На 76-м году жизни скончался музыкант и педагог Вячеслав Феоктистов. Информация о смерти появилась на странице калининградской Рок-Ассоциации ROCKUNION в соцсети.
Ранее Вячеслав Феоктистов перенес обширный инсульт. Ему потребовалась длительная реабилитация. Близкие и коллеги музыканта организовали сбор средств, чтобы Феоктистов смог пролечиться в специальном пансионате.
Стоит отметить, что музыкант был лауреатом международных джазовых фестивалей. Около 11 лет назад он стал сооснователем калининградской Рок-Ассоциации. Кроме того, музыкант внес вклад в проведение ежегодных музыкальных фестивалей.