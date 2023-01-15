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Музыкант и сооснователь калининградской Рок-Ассоциации Феоктистов умер в 75 лет

Общество
Музыкант и сооснователь калининградской Рок-Ассоциации Феоктистов умер в 75 лет

На 76-м году жизни скончался музыкант и педагог Вячеслав Феоктистов. Информация о смерти появилась на странице калининградской Рок-Ассоциации ROCKUNION в соцсети.

Ранее Вячеслав Феоктистов перенес обширный инсульт. Ему потребовалась длительная реабилитация. Близкие и коллеги музыканта организовали сбор средств, чтобы Феоктистов смог пролечиться в специальном пансионате.

Стоит отметить, что музыкант был лауреатом международных джазовых фестивалей. Около 11 лет назад он стал сооснователем калининградской Рок-Ассоциации. Кроме того, музыкант внес вклад в проведение ежегодных музыкальных фестивалей.
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