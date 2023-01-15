Актриса Ольга Павловец пережила смерть сына благодаря новому избраннику

Актриса Ольга Павловец пережила страшную трагедию — смерть четырехлетнего сына Прохора. Справиться с трудными временами артистке помог новый избранник — актер Иван Шибанов.
Павловец родила первого сына от актера Дмитрия Щербины. Когда мальчику было четыре года, с ним произошел несчастный случай. Во время отдыха в деревне ребенок упал, ударился головой о камень и попал в канаву с водой. Спасти мальчика не смогли.
Незадолго до смерти сына Павловец развелась с его отцом. Актриса справлялась с трагедией благодаря Шибанову, который стал ее новым возлюбленным.
По словам актера, ему было очень тяжело видеть, что происходило с Павловец. Даже в самом хорошем фильме не могут описать состояние матери, потерявшей ребенка, отметил артист.
«Проши не стало весной, а когда наступило лето, я сказал: «Сопли прекратить, мы должны сделать что-то»», — вспомнил Шибанов в интервью WomanHit.
Через пару дней Павловец, ее избранник и родители отправились в Крым на двух машинах. На обратном пути они заехали в Астрахань — на родину актрисы. По дороге они остановились у знакомого батюшки, который показал им, как восстанавливает храм. Тогда Шибанов обратился к богу и попросил, чтобы Павловец и ее родителям стало легче.
Через неделю актриса объявила ему о своей беременности, вспомнил актер. При этом еще в призывном возрасте артисту говорили, что у него не будет детей. В итоге у пары родился сын Макар.
Павловец и Шибанов были вместе почти десять лет. Даже после расставания они продолжают хорошо общаться.