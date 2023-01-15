Актриса Ольга Павловец пережила смерть сына благодаря новому избраннику

Через пару дней Павловец, ее избранник и родители отправились в Крым на двух машинах. На обратном пути они заехали в Астрахань — на родину актрисы. По дороге они остановились у знакомого батюшки, который показал им, как восстанавливает храм. Тогда Шибанов обратился к богу и попросил, чтобы Павловец и ее родителям стало легче.